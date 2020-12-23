إعداد رواتب نوفمبر لموظفي الخدمات الصحية بني وليد

اعتمد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، هشام فتحي زغبان، الأربعاء، مرتبات شهر نوفمبر للعام الجاري بعد الانتهاء من إعدادها من قبل القسم المالي بالإدارة.

وأكد زغبان أن الرواتب ستكون بجميع المصارف التجارية في بني وليد نهاية الأسبوع المقبل، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بالمدينة بموقع «فيسبوك».

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وأكد رئيس القسم المالي بالإدارة مصباح المهدي الفطماني، أن الرواتب وردت من وزارة المالية دون إفراجات للموظفين المتعثرة رواتبهم، وسيتم إحالتها لمراقبة الخدمات المالية مساء اليوم لمراجعتها وإيداعها في حساب المواطنين الأسبوع المقبل.

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