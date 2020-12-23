شباب يتظاهرون أمام المصرف المركزي رفضا لتوحيد سعر صرف الدولار على 4.48 دينار

نظم عدد من الشباب الليبي مظاهرة أمام مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس، وقد طالبوا خلال التظاهرة بإصلاح القطاع المصرفي جذريا وتوفير السيولة النقدية وفتح منظومة أرباب الأسر.

ورفض المتظاهرون قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلق بتوحيد سعر صرف العملة الأجنبية على 4:48 قرشا بل تخفيض الضريبة على العملة الأجنبية ليصبح 3:73 قرشا، مطالبين بالشروع فى تخفيض تدريجي ليعود الدينار لمستواه الطبيعي ما بين بين 1:30 قرشا حتى 1:80 قرشا.

وطالب المتظاهرون بفتح تحقيق شفاف فى إهدار المال العام المنظم خلال التسعة سنوات الماضية من قبل الصديق الكبير و توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.