بنغازي .. ختام مؤتمر حول الهجرة غير الشرعية

بنغازي 23 ديسمبر 2020 (وال)- اختتمت وزارة الداخلية الليبية مؤتمر حول الهجرة غير الشرعية .. أسبابها .. آثارها .. طرق مكافحتها، بحضور معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف.

هذا وقد انطلقت فعاليات المؤتمر ببلدية بنغازي يوم الأحد واستمر على مدى ثلاثة أيام، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالميّ للمهاجرين، بحضور معالي الوزير الداخلية ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا أحمد جرار، إضافة إلى رؤساء عدد من الجاليات العربية والإفريقية المقيمة في البلاد، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الوزراء، ومديري الإدارات العامة بالوزارة، ومديري الأمن بالمناطق، إضافة إلى نخبة من المهتمين والأكاديميين. (وال – بنغازي) ر ت

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