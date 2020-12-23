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عقوب يعلن أن استلام لقاح كورونا سيكون مطلع فبراير المقبل

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، أن استلام اللقاح الخاص بفيروس كورونا سيكون مطلع شهر فبراير من العام القادم.

وبين عقوب أن اللقاح سيوزع بعد إعداد كافة الترتيبات اللازمة بسلسلة التبريد الخاصة، للحفاظ على جودة اللقاح الذي تنوي الوزارة شراءه، وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة.

إضافة إلى تحديد هذه الفئات حسب الأولوية ووضع آلية للوصول إليها بطريقة عملية وعادلة، وإنشاء نظام لتتبع عملية التلقيح بتفاصيلها وضمان حصول الفئات المستهدفة على الجرعات المطلوبة لكل فرد، مع الفاصل الزمني المحدد لكل جرعة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليق

  • باه هذا اللقاح منين مستخرجينه فالإساس ..؟!!!
    في الي قال من دم الضفادع وفي الي قال من دم الجرذان … وفي الي قال من إنزيمات الخنزير والعياذ بالله …!!!
    وفي الي قال ان الروؤساء الي حقنوهم عالشاشات الإذاعات عاطينهم مضاد فوري بعد التصوير …الناس معادش عندهم ثقة في اللقاحات هادي – في شخص قال انه يسبب مضاعفات خطيرة مثل
    انتفاخ البطن
    والصداع وفشل في المفاصل
    ومشاكل في النوم
    واحيانا فقدان جزءي للذاكرة
    واضطرابات عصبية
    لو حصل هذه الأشياء الخطيرة للمواطنين من يتحمل المسوءلية بعدين …!!!! فهموا الناس قبل ما يطيح الفاس فالرأس وتقولوا بعدين للناس اطلعوا للشوارع ويصير الجري والطياح ….!!!

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