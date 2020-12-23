عقوب يعلن أن استلام لقاح كورونا سيكون مطلع فبراير المقبل

أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، أن استلام اللقاح الخاص بفيروس كورونا سيكون مطلع شهر فبراير من العام القادم.

وبين عقوب أن اللقاح سيوزع بعد إعداد كافة الترتيبات اللازمة بسلسلة التبريد الخاصة، للحفاظ على جودة اللقاح الذي تنوي الوزارة شراءه، وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة.

إضافة إلى تحديد هذه الفئات حسب الأولوية ووضع آلية للوصول إليها بطريقة عملية وعادلة، وإنشاء نظام لتتبع عملية التلقيح بتفاصيلها وضمان حصول الفئات المستهدفة على الجرعات المطلوبة لكل فرد، مع الفاصل الزمني المحدد لكل جرعة.

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