تظاهرات في طرابلس احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي والسياسات المالية

تظاهر عدد من أهالي العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها أهالي العاصمة.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لافتات رفعها المتظاهرون للتنديد بالسياسات المالية المتخذة من قبل الجهات السيادية، كما رددوا هتافات وصفوا فيها محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، ومسؤولي المصرف بسارقي المال العام والمافيات.

يشار إلى أن معظم المدن الليبية تعيش أوضاعا معيشية صعبة نتيجة تردي الأوضاع الخدمية والاقتصادية في البلاد وانشغال الجهات المسؤولة بالصراعات على السلطة والمناصب وترك الشعب يعاني أشد المعاناة.

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