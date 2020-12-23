على خطى نبيه بري في لبنان.. عقيلة صالح يتشبث بالسلطة ويقاوم محاولات الإطاحة به

أثار تعميم رئاسة مجلس النواب لقرار فصل 35 نائبا، منقطعًا ومنشقًا وأحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة، حالة من الجدل حول السر وراء تعميم القرار بعد عام من صدوره.

وبدأ البعض يتساءل عن سبب تشبث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالسلطة والقيام بالعديد من المحاولات التي تدفع في طريق إفشال اجتماع غدامس.

فقرار تعميم فصل أعضاء مجلس النواب في ذلك الوقت المثير للجدل، لم يكن الخطوة الأولى التي يأخذها عقيلة صالح في محاولة للتشبث بالسلطة، وخاصة أن اجتماع غدامس يهدد بخروجه من المشهد السياسي.

فبعد انعقاد مجلس النواب مكتمل النصاب في غدامس دعا عقيلة صالح لعقد اجتماع في بنغازي لم يحضره سوى 13 نائب فقط، وتعد هذه الدعوة متعارضة مع ما توصل إليه النواب الذين اجتمعوا في مدينة طنجة المغربية قبل أسبوع من اتفاق حول عقد جلسة موحدة في مدينة غدامس مباشرة إثر العودة من المغرب، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمؤسسة التشريعية.

وأصر صالح على الاجتماع في بنغازي رافضا اجتماعات غدامس معلنا في تصريحات صحفية أنه لن يشارك في تلك المحادثات على الإطلاق.

وأكد مراقبون أن عقيلة صالح يريد أن يسير على خطى نبيه بري الذي يعتبر من أكبر رؤساء البرلمانات في العالم عمرا وتم انتخابه رئيسا للبرلمان للمرة السادسة، ولا يريد أن يفسح المجال لدماء جديدة، متشبثا بالسلطة حتى بعد تخطيه ال 80 عاما.

وتساءل مراقبون عن سبب تمسك عقيلة صالح بالسلطة بالرغم من فشله خلال السنوات الماضية في جمع مجلس النواب مكتملا، بل وأصبح يقاوم محاولات الإطاحة من خلال افتعال كل ما من شأنه إفشال الاجتماع الذي جمع شمل المجلس في محاولة لإنقاذ البلاد من أزماتها.

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