الرواف: قرار عقيلة صالح بإسقاط عضوية 35 نائباً صدر 2019 فلماذا تم إعلانه الآن؟

أعرب الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز الرواف، عن استغرابه من إعلان مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، إسقاط العضوية عن 35 نائباً منقطعاً عن الحضور، رغم صدور المنشور المعلن بتاريخ 2019.

كتب “الرواف” على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلاً: “قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية 35 نائبا، بغض النظر عن جدواه وأهميته” وفق قوله.

أضاف “الرواف”: “السؤال الأهم لماذا لم يعلن عن هذا القرار في وقت صدوره؟ ولماذا لم يعمم على وسائل الإعلام ولم ينشر في الجريدة الرسمية؟ علما بأنه صدر بتاريخ أغسطس 2019 أي له أكثر من سنة!” وفق قوله.