اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 December, 2020

أعلن مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبد العزيز الجعفري إنه تم اكتشاف مقبرتين جديدتين في منطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

وقال الجعفري في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن فرق البحث التابعة للهيئة التي نقلت مقرها إلى ترهونة لتسريع البحث انتشلت أربع جثث من المقبرتين، وأن عمليات البحث لازالت مستمرة.

وأضاف أن العدد الجملي للجثث المنتشلة إلى حدود اليوم، بلغ 125 جثة بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمليات البحث والحفر الاختباري من خلال بلاغات تصلها في المدينة.

وأوضح الجعفري أن البحث في عموم مدينة ترهونة يتم بعد استلام بلاغات بالخصوص، أما في منطقة مشروع الربط فيتم عن طريق الحفر الاختبارية، بسبب تركز وجود المقابر فيها.