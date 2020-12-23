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تسجيل 640 إصابة و680 حالة شفاء من كورونا

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل 640 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم أنحاء البلاد، تزامن ذلك مع تماثل 680 شخصا للشفاء، ووفاة 8 مصابين متأثرين بمضاعفات الفيروس،، هذا وحصدت طرابلس أكثر من نصف الإصابات بتسجيلها 373 إصابة بين مخالطة وجديدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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