تسجيل 640 إصابة و680 حالة شفاء من كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل 640 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم أنحاء البلاد، تزامن ذلك مع تماثل 680 شخصا للشفاء، ووفاة 8 مصابين متأثرين بمضاعفات الفيروس،، هذا وحصدت طرابلس أكثر من نصف الإصابات بتسجيلها 373 إصابة بين مخالطة وجديدة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
عقيلة صالح يلتقي مشايخ وأعيان من برقة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تسجيل إصابة جديدة في الواحات
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
نورلاند يهنئ الطلاب الليبيين الحاصلين على منحة «فولبرايت»
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك