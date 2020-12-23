تسجيل 640 إصابة و680 حالة شفاء من كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل 640 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم أنحاء البلاد، تزامن ذلك مع تماثل 680 شخصا للشفاء، ووفاة 8 مصابين متأثرين بمضاعفات الفيروس،، هذا وحصدت طرابلس أكثر من نصف الإصابات بتسجيلها 373 إصابة بين مخالطة وجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا