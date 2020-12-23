تحرير 13 مصريا من الخطف في مدينة بني وليد

قال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن بني وليد، عبد الحكيم الغول، اليوم الأربعاء، إنه تم تحرير 13 مواطنا من الجالية المصرية.

وكان المواطنون المصريون قد تعرضوا للخطف قبل وقت سابق على الطريق العام خارج مدينة بني وليد.

وأضاف الغول في تصريح صحفي، أن المواطنين المصريين موجودون خارج مدينة بني وليد لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأشار الغول إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المخطوفين لمتابعة الخاطفين من أجل تسليمهم إلى العدالة ومعرفة ملابسات الجريمة.

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