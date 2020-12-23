إغلاق محلات في البيضاء أهملت الإجراءات الوقائية

سعيا منه لضبط كافة المخالفين، قام جهاز الحرس البلدي فرع الجنوب في مدينة البيضاء رفقة أعضاء جهاز الرقابة الإدارية على الأغذية، بجولة تفتيشية شملت المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الدواجن بالمنطقة الصناعية.

وتم خلال الجولة إقفال وإنذار ومخالفة عدد من أصحاب الأنشطة التجارية لعدم اتباعهم الإجراءات الوقائية والاهتمام بعملية التعقيم والنظافة الشخصية وتنظيف المعدات.

وجاءت الحملة بهدف تطبيق القانون على كافة المحال التجارية ومتابعة الصحة العامة وإرساء مبدأ الأمن الغذائي الذي يعد من أهم المبادئ التي يجب تطبيقها في البلاد خاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه انتشار وباء كورونا.

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