وزير الداخلية يستلم كشف بمستحقي الترقية من الموظفين وتقريرًا مفصلا عن عامين 2019 – 2020 م

بنغازي 23 ديسمبر 2020 (وال)- استلم معالي وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، كشفًا بمستحقي الترقية من الموظفين للعام الحالي، وتقريرًا مفصلا عن عمل اللجنة للعامين 2019 – 2020 م.

هذا وقد استلم معالي الوزير الكشف والتقرير؛ خلال استقباله بمكتبه بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة – رئيس لجنة شؤون الموظفين العقيد أحمد آدم أمعدّي.

ونوه معالي الوزير لجهود وعمل اللجنة بكامل أعضائها على مختلف الجهود المبذولة، والانتهاء من كافة ترقيات الاستحقاق لموظفي الوزارة، والانتهاء من إنجاز قاعدة البيانات الخاصة بهم على أكمل وجه. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال