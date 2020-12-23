فخامة رئيس مجلس  النواب يستقبل مشايخ وأعيان برقة من اللجنة المشرفة على ملتقى الأبيار الثاني

القبة 23 ديسمبر 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في بلدية القبة اليوم الأربعاء، عدد من مشايخ وأعيان برقة من اللجنة المشرفة على ملتقى الأبيار الثاني.

هذا وأعرب مشايخ وأعيان برقة من اللجنة المشرفة على ملتقى الأبيار الثاني، عن تقديرهم ودعمهم لجهود فخامة رئيس مجلس النواب، ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

وفي ختام اللقاء، كرّمت اللجنة المشرفة على ملتقى الأبيار الثاني، فخامة رئيس مجلس النواب بدرع تكريمي؛ باسم مشايخ وأعيان برقة، تقديرًا لجهود فخامته الوطنية الخالصة وعرفانًا بدوره من أجل وحدة التراب الليبي وسيادته. (وال- القبة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال