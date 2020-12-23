اليعقوبي: عقيلة صالح أحالني إلى النائب العام رغم أنه من يستحق ذلك

سخرت السيدة اليعقوبي، النائبة المنشقة، من قرار رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، فصل 35 عضواً لانشقاقهم عن مجلس النواب الشرعي وتشكيلهم مجلس مواز في طرابلس من بينهم “اليعقوبي”.

كتبت “اليعقوبي” على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم: “لا ياشيخ .. جيب الشرعية لك .. وبعدين ساهل،

لم التحق بطبرق ولا بطرابلس ومع ذلك عقيله صالح يسقط عضويتي ويحيلني إلى النائب العام رغم أن من دعم حفتر ومن دعم الحرب على طرابلس هو من سيحال إلى النائب العام” وفق قولها.

أضافت “اليعقوبي”: “لم أسرق الشعب وأستغفله ولم أمد يدي على أموال الشعب الليبي ولم أدعم انقلاب عسكري ولم أذهب لدول أجنبية استقوي بها على أبناء وطني ولم أكن داعية للتقسيم يوما كما فعل عقيله ومن معه من نواب ولم أشارك في قرارات هذا المجلس والحمد لله أني لم أكن جزءا منه لعلمي من اليوم الأول أن مجلس النواب هو مجلس خراب ليبيا وليس وحدتها” على حد قولها.

واختتمت النائبة المنشقة قائلة: “هكذا عندما يوكل الأمر لمثل هؤلاء صفق للقرد في دولته وقل عاش الملك.. إذا رأيت الظالم مستمراً في ظلمه فاعرف أن نهايته محتومة , وإذا رأيت المظلوم مستمراً في مقاومته فاعرف أن إنتصاره محتوم”.