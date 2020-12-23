«كهرباء الموقتة»: تركيب محطة محمولة لمعالجة تذبذب الكهرباء بأوجلة

أصدر رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة الدكتور فخري المسماري، الأربعاء، تعليماته بضرورة تركيب محطة محمولة «220/30 ك.ف» لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي داخل منطقة أوجلة والمناطق المجاورة لها.

جاء ذلك خلال استقبال المسماري صباح اليوم، في مكتبه بمقر الهيئة بمدينة بنغازي، وفدا من أعيان منطقة أوجلة، حيث تعهد بتوفير كل النواقص ومعالجة مشكلات التيار الكهربائي لضمان وصوله إلى سكان منطقة أوجلة دون تذبذب أو انقطاع، حسب بيان منشور على صفحة الهيئة العامة للكهرباء بموقع «فيسبوك».

وناقش اللقاء أوضاع الشبكة الكهربائية داخل منطقة أوجلة من حيث المشكلات والاختناقات بالشبكة، وآلية وضع الحلول لها، إضافة إلى آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة أوجلة، حسب تصريحات نقلها البيان عن الناطق باسم الهيئة للكهرباء ربيع خليفة.

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وقال خليفة إن اللقاء تطرق إلى ضرورة «دعم مكتب الصيانة السريعة التابع للشركة العامة للكهرباء حتى يتسنى للعاملين به من مهندسين وفنيين تلبية نداء المواطن في أسرع وقت ممكن، فور حدوث أي عطل تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عنه».

ولفت إلى أن الاجتماع تناول كذلك «آلية توفير احتياجات التجمعات الزراعية داخل منطقة أوجلة بشكل عاجل، بهدف إيصال التغذية الكهربائية لتلك التجمعات ودعمها أيضا ببعض من مواد الإنارة».

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