النائب علي الصغير: رئاسة مجلس النواب تريثت قبل تعليق عضوية 35 نائباً

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير اليوم الأربعاء إن رئاسة مجلس النواب حاولت التريث كثيراً قبل إحالة قرار تعليق عضوية 35 نائباً من البرلمان إلى النائب العام.

وأوضح الصغير في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الرئاسة أعطت الفرصة للنواب الذين كان لديهم العلم مسبقاً بالقائمة وبالقرار بعد إبلاغهم بها فور صدورها، وتريثت الرئاسة على أن يرجع هؤلاء النواب عما يفعلوه أو في حال الوصول لمصالحة.

وتابع عضو مجلس النواب :”ولكن بعد الإصرار من قبل من التحق بالمجلس في طرابلس من النواب والغلو من قبلهم تم تعميمها وإحالتهم إلى النائب العام”.

وأشار الصغير إلى أن القائمة صدرت داخل جلسة شرعية قانونية وبعلم الجميع، ولكن سبب تأخيرها كان لإعطاء فرصه للنواب.

وكان مجلس النواب أصدر الأربعاء قرارًا يقضي بإسقاط عضوية 35 نائباً من النواب المنقطعين والمنشقين وإحالتهم إلى النائب العام.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الأربعاء، إن هذا القرار منذ أواخر العام الماضي، وتمت إحالته للجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، بعد إعطاء فرصة للنواب لمراجعة أنفسهم أو اتخاذ موقف مغاير.

وأوضح المريمي أن هذا القرار جاء من النواب وليس من رئاسة المجلس منفردة، وتمت إحالتهم للنائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفتنة.