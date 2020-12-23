رئيس هيئة كهرباء بنغازي: حل فوري لمشكلات انقطاع التيار في أوجلة

استقبل رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “فخري المسماري ” صباح اليوم في مكتبه بمقر الهيئة بمدينة بنغازي وفداً من اعيان منطقة أوجلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “ربيع خليفه ” انه تم خلال اللقاء مناقشة اوضاع الشبكة الكهربائية داخل منطقة أوجلة من حيث المشاكل والاختناقات بالشبكة داخل المنطقة وآلية وضع الحلول لها

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة أنه تم خلال اللقاء بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية لمنطقة أوجلة من حيث دعم مكتب الصيانة السريعة التابع للشركة العامة للكهرباء حتي يتسنى للعاملين به من مهندسين وفنيين تلبية نداء المواطن في اسرع وقت ممكن فور حدوث أي عطل تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عنه.

كم تم الحديث عن آلية توفير احتياجات ” التجمعات الزارعية” داخل المنطقة وبشكل مستعجل من أجل ايصال التغذية الكهربائية لتلك التجمعات ودعمها أيضا ببعض من مواد الانارة.

وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ” ربيع خليفه ” إن رئيس الهيئة الدكتور “فخري المسماري” أصدر تعلمياته العاجلة بضرورة تركيب محطة محمولة (220/30 ك.ف) من أجل معالجة تذبذب التيار الكهربائي داخل منطقة أوجلة والمناطق المجاورة لها.

بدوره تعهد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة “فخري المسمارى “بتوفير كافة النواقص ومعالجة كافة المشاكل لسكان منطقة أوجلة حتي يصل التيار الكهربائي لها دون اي تذبذب أو انقطاع.