مدير مطار الأبرق: تسيير رحلة جوية لنقل مستخدمي شركة الخليج العربي

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مطار الأبرق الدولي المهندس أبوبكر مفتاح بدر، اليوم الأربعاء أن شركة ليبيا للطيران سيرت رحلة جوية لنقل مستخدمي شركة الخليج العربي.

وأوضح بدر، أن المطار حالياً يعمل على رحلات الحقول النفطية فقط، لتخفيف المعاناة على مستخدمي الحقول من السفر إلى مدن طبرق وبنغازي، ويتم نقلهم جواً من مطار الأبرق.

وأضاف مدير المطار أنه تم التواصل مع الجهات المختصة ومبدئياً جاهزية تشغيل المطار حسب المتاح، لدينا بعض المعوقات ولكن عملنا في ظروف أسوء من الوضع الحالي.

وأشار إلى أن تشغيل الرحلات الداخلية والخارجية لا يملكها المطار بل مصلحة المطارات والشركات الناقلة، وهي المخولة بذلك وعليها الوقوف على الوضع بالمطار وتسيير الرحلات للتخفيف على المواطنين عناء السفر.

وكان مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار الأبرق الدولي صالحين قويدر، أعلن الأسبوع الماضي صيانة الأجهزة الملاحية بالمطار بعد توفير قطع غيار تمهيداً لتشغيله.

وأوضح قويدر لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم تجهيز المطار وتوفير معدات الخاصة لمجابهة فيروس كورونا وتركيب الإرشادات.

وأكد مدير الشؤون الإدارية أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك رحله جوية وسيتم الإعلان عن عودة الملاحة الجوية بمطار الأبرق الدولي قريباً.