لافروف يدعو لمضاعفة الجهود وزيادة المبادرات لتحقيق تسوية للأزمة الليبية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

ودعا لافروف في تصريح إعلامي إلى مضاعفة الجهود لتحقيق التسوية السياسية المستقرة في ليبيا.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مبادرات حل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مُعبرًا عن قلقه الشديد بخصوص عدم تعيين رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الآن.

واتهم لافروف، في بيان للخارجية الروسية، قبل أيام، لولايات المتحدة بعرقلة عملية تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا، بعد رفضها مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل الجزائر، الذي كان مدعوماً من الاتحاد الإفريقي، فضلا عن رفض واشنطن لتعيين ممثل من غانا في نفس المنصب.

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