المشير خليفة حفتر يستقبل وفداً من مشائخ سرت

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة وفداً من أعيان ومشائخ وممثلي التركيبة الإجتماعية بمدينة سرت.

وتمحور هذا اللقاء حول أوضاع المدينة والجهد المبذول من قبل القوات المسلحة رفقة الأجهزة الأمنية للحفاظ على إستتباب الأمن داخل حدودها، كما أثنى ممثلي الوفد على جهود القيادة العامة وسعيهم المستمر للإستماع لكل القبائل الليبية ولكل مكوناتها السياسية والثقافية والإجتماعية والعمل على حل كافة الإشكاليات والوقوف على كل الأحداث بشكل مستمر من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر الذي أثنى بدوره على أهمية دور كافة القبائل الليبية الشريفة التي أعتبرها الداعم الأساسي للقوات المسلحة العربية الليبية منذ بداية عملية الكرامة التي أعيد فيها بناء أركان الجيش الوطني وتأسيسه بشكل قوي.