بعد فتحه ملف رشاوي النواب.. الشارف ينجو من محاولة اغتيال

أعلن الأكاديمي والسياسي الليبي حسين الشارف، عن تعرضه، اليوم الأربعاء، إلى محاولة اغتيال بالطريق السريع في بنغازي.

وقال الشارف في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”دفع الله ما كان أعظم، نجوت بحمد الله وفضله من ملاحقة على الطريق السريع بعد إبلاغي من صديق انني سأقتل، وما هي الا لحظات والقتلة يلاحقونني، ولله الحمد تم التعامل معهم وتمويههم، أبلغ الجميع واطمئنهم بأنني في مكان آمن لدى القيادة”.

يشار إلى أن الشارف، كان خلال الأيام السابقة اتهم بعض النواب بأنهم ذهبوا إلى طرابلس ليحصلوا على رشاوي تقدر بـ 2 مليون دينار.

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