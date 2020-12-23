“الليبية للاستثمار” تبحث مشروعات مالطا في ليبيا مع وزير ماليتها

التقي علي محمود حسن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وزير المالية بجمهورية مالطا، وقد حضر اللقاء سالم احنيش مُدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية التابعة للمؤسسة.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، تطرق اللقاء لمناقشة العديد من المواضيع، من أهمها استعراض أوضاع الاستثمارات الليبية في مالطا، وسبل توفير بيئة مناسبة لتلك الاستثمارات بما ينعكس بالمنفعة العامة للدولتين، ورحب علي محمود حسن رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة بهذه الزيارة التي تصبّ في صالح متابعة استثمارات المؤسسة لدى جميع دول العالم.