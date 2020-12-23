الطبلقي: تشكيل لجنة لتعديل بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب

قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن أعضاء مجلس النواب ناقشوا اللائحة الداخلية للمرحلة المقبلة، مضيفة أنه سيتم تشكيل لجنة من أجل تعديل بنود اللائحة الداخلية.

وأوضحت الطبلقي في تصريحات صحفية، أنه بسبب إصابة عدد من أعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا في المغرب تم عقد الجلسة عبر تطبيق “زوم” لإزالة كافة العوائق التي تقف أمام اختيار رئاسة جديدة للمجلس.

وأشارت الطبلقي إلى أن الجلسات التي تعقد عبر تطبيق “زوم” تواجه بعض التحديات والمشاكل من أبرزها انقطاع الكهرباء خاصة في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ضعف شبكة الإنترنت ببعض المناطق، مبينا أن هذه العوائق تقف حائلا أمام مشاركة عدد كبير من أعضاء النواب.

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