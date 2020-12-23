شركة مليتة للنفط تبحث مع شركة إيني تدريب عناصر لرفع القدرات الإنتاجية

قالت شركة مليتة للنفط والغاز إنها تباحثت مع شركة إيني شمال أفريقيا بشأن تطوير الشركة والتعاون بين الجانبين والاستفادة من خبرات شركة إيني.

أضافت الشركة في بيان لها، إن تم عقد اجتماع بين الشركتين بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الشركة بالظهرة، وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة إدارة المشغل والمدير العام ونائبه عن شركة إيني.

وأوضحت الشركة أنه تم التطرق إلى العديد من الجوانب التي تخص نشاطات شركة مليته وطرق تطويرها بالتعاون بين الجانبين والاستفادة من خبرات شركة إيني لتدريب العناصر الوطنية والرفع من قدراتهم، لافتة إلى أنه تم مناقشة سبل رفع القدرات الإنتاجية للشركة، موضحة أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع دورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24