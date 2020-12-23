مقتل عنصرين من تنظيم داعش جنوب كركوك العراقية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي جنوب محافظة كركوك.

وقال رسول – فى بيان إن وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجبًا استباقيًا بالطائرات المروحية فى منطقة وادى الشاى فى كركوك، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا عصابات داعش بعد الاشتباك معهما داخل وكر لهم.

وأوضح أنه من ضمن هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لما يُعرف بوالى العراق المُلقب (شعلان)، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين فى قضاء أبو غريب بعد التوصل إليهما بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24