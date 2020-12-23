فرج يدعو للتوافق على قاعدة دستورية وصياغة قانون الانتخابات

قال عضو لجنة الحوار السياسي عما يسمى بمجلس الدولة موسى فرج، إن البعثة الأممية طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة لملتقى الحوار المنعقد عبر تطبيق الزوم فكرة تشكيل لجنتين، لجنة قانونية وأخرى استشارية، موضحا أنه تم تشكيل اللجنة الأولى.

وأضاف فرج في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، أن البعثة أعلنت عن فتح باب العضوية لمن لديه الرغبة بالانضمام للجنة، مبينا أنه تقدم حوالي 18 عضوًا لعضويتها، جزء منهم من مجلس الدولة الاستشاري والنواب والآخرون من المستقلين.

وأوضح فرج أن الهدف من اللجنة أن تكون حلقة وصل ما بين ملتقى الحوار واللجنة المشتركة من مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، التي ستتولى مناقشة الاستحقاق الدستوري أو التوافق حول قاعدة دستورية تصلح لصياغة قانون انتخابات مرتقبة.

وألمح فرج إلى أن الاجتماع الذي عُقد قبل أيام خُصّص لمناقشة تحديد مهام اللجنة وآلية عملها لتحقيق مهامها، من خلال التواصل مع اللجنة المشتركة وطرح بعض الأفكار إلى أن يتم التوافق حول قاعدة دستورية أو الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأشار فرج إلى أنه من اختصاص مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، الظروف التي مر بها مجلس النواب والتي حالت دون إنجاز المهام وفق نصوص الاتفاق السياسي، مؤكدا أنه لا بد من إيجاد حل؛ فمشروع الدستور أنجزته الهيئة التأسيسية لكن لا أحد ينكر أن هناك معارضة من أطراف مؤثرة ومجتمعية تحول دون أن يُجرى عليه استفتاء.

وأوضح فرج أنه يستبعد إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور؛ لأن هناك خلافًا حادًا على المسألة، مبينا أن الحل في حال عدم التوافق بشأن الاستفتاء على الدستور هو التوافق على قاعدة دستورية يتم على أساسها صياغة قانون للانتخابات لتغير الوجوه والسلطة الموجودة حاليًا، بحسب قوله.

اختتم فرج بقوله: إن اللجنة المشتركة ستطرح فكرة الاستفتاء بكل تأكيد، ولكن من خلال معرفتنا بما حصل حيال المسالة أعرف أنه لن يحصل توافق؛ لأن وفد مجلس النواب يعارض وبشدة حتى الاعتراف بأن هناك دستورًا وضع الجميع في سلة واحدة، وبأنهم يحاولون البقاء في أماكنهم، ويمنعون الاستفتاء على الدستور تعتبر فكرة مجافية للواقع”.

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