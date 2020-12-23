رئيس “زلاف ليبيا” يتفقد حقل إيراون بالجنوب الغربي للوقوف على استعدادات بدء عمليات الحفر

قالت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إن حسين أبوسليانة رئيس لجنة الإدارة وبرفقته أعضاء لجنة الإدارة ، عبد السلام عزيز، عبد الحفيظ أبو عين ، رمضان عبودة والسيد البركولي الحبيب وعدد من مدراء الإدارات والمختصين، قد وصلوا يوم الثلاثاء إلى حقل إيراون بالجنوب الغربي ، وذلك للمتابعة والوقوف على الاستعدادات للبدء في عمليات الحفر بحقل إيراون NC 200.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، تم الوقوف على التجهيزات التي تجريها الحفارة 50 التابعة لشركة فياض برقن والمتعاقد معها عن طريق الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار، والاطلاع أيضا على المهبط والذي من المتوقع البدء في تجهيزيه وصيانته خلال المدة القريبة القادمة، والمساحة المقترحة لتخزين خط الأنابيب ومعدات الحفر ، مضيفة، أيضا تم زيارة مكتب عمليات الشركة بمدينة العوينات للاطلاع على عمليات الصيانة القائمة والتجهيزات للمقر، كما التقى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة عدداً من أعيان مدينة العوينات الذين ثمنوا هذه الزيارة واكدوا على حرصهم ودعمهم للشركة والوقوف معها.