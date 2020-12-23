الثني يتعهد بتذليل الصعاب أمام عدد من البلديات

أخبار ليبيا24
عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء المجالس التسييرية لبلديات المرج، وجردس العبيد، وساحل الجبل الأخضر.
واطلع الثني، خلال الاجتماع في بنغازي، على سير عمل البلديات، في حضور عضو مجلس النواب، الدكتورة سلطنة المسماري، ووزير الحكم المحلي الدكتورعادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.
وتناول الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات وأبرز احتياجاتها.
ولفتت الحكومة الليبية، إلى أن الثني تعهد بتذليل كافة الصعاب أمام تلك البلديات، وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة، كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل فيما تبقى من مشاريع قادمة، خاصة فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمواصلات والنقل، والصحة، بما يحسن مستوى الخدمات للمواطنين في هذه البلديات.
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