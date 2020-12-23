الثني يتعهد بتذليل الصعاب أمام عدد من البلديات

أخبار ليبيا24

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء المجالس التسييرية لبلديات المرج، وجردس العبيد، وساحل الجبل الأخضر.

واطلع الثني، خلال الاجتماع في بنغازي، على سير عمل البلديات، في حضور عضو مجلس النواب، الدكتورة سلطنة المسماري، ووزير الحكم المحلي الدكتورعادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وتناول الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات وأبرز احتياجاتها.

ولفتت الحكومة الليبية، إلى أن الثني تعهد بتذليل كافة الصعاب أمام تلك البلديات، وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة، كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل فيما تبقى من مشاريع قادمة، خاصة فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمواصلات والنقل، والصحة، بما يحسن مستوى الخدمات للمواطنين في هذه البلديات.