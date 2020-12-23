العالمية لخريجي الأزهر تطلق دورة جديدة لأئمة ليبيا

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، اليوم الأربعاء، انطلاق الدورة الحادية عشر لـ 35 إماما وداعية من دولة ليبيا، التي تعقد بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة محمد المحرصاوي، :”إن المنظمة العالمية تعمل بجهد ودأب على احتضان كافة أئمة ودعاة العالم الإسلامي؛ لنشر فكر الأزهر الشريف بمرجعيته الوسطية، من خلال دوراتها التدريبية المعدة لهم؛ للتركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف”.

وأكد رئيس جامعة الأزهر سابقا، المستشار العلمي للمنظمة إبراهيم الهدهد، أن الأزهر الشريف هو قبلة العلم الديني الوسطي للمسلمين حول العالم، فالمنهج الأزهري جامع وليس مفرقا، متسامح وليس عنيفا، وأن المنظمة باتت أحد روافد مؤسسة الأزهر الشريف، تنشر منهجه الوسطي، من خلال خريجيه بفروعها بالعالم الإسلامي، وتأتي الدورات التدريبية للمنظمة لدحض أفكار الإرهاب والتطرف التي حاول المتطرفون إلصاقها بالإسلام، فضلا عن دورها في تعميق الفهم بمقاصد الشريعة، بما يتفق مع مصالح العباد، دون إفراط أو تفريط.

من جانبه طالب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أسامة ياسين، بالمزيد من التواصل مع المركز الرئيس للمنظمة مع أعضائه بالفروع والمكاتب المتواجدة بدولة ليبيا الشقيقة؛ لتلبية ما يحتاجه الوعاظ والأئمة، ومناقشته في دورات تدريبية تالية لتحقيق الاستفادة المثلى.

فيما قال مستشار شيخ الأزهر، أمين عام المنظمة عبد الدايم نصير، لأئمة ليبيا: نشد على أيديكم لحماية وطنكم، والحفاظ على هوية ولُحمة الشعب الليبي، وذلك لن يتحقق إلا بجهودكم وهممكم؛ لتعود ليبيا كما كانت وأفضل، لخير الشعب الليبي ووحدة أراضيه؛ لذلك حرصت المنظمة للتواصل معكم، والقيام بدورها في محاربة الأفكار المتطرفة، مطالبا بأن يكون لهم دور فعال في ترسيخ صحيح الدين الإسلامي؛ للرد على كل ما يثار من مغالطات ينشرها المتشددون.

وأضاف رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا أكرم الجراري، أن هذه الدورات مهمة جدا في وقت عصيب تمر به ليبيا من انتشار التطرف والغلو والتشدد، لافتًا أن الأزهر والمنظمة لم يدخروا جهدًا في صقل خبرات الأئمة والوعاظ الليبيين. كما قدم في كلمته شكره لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر علي ما قدموه من دعم متواصل لليبيا وشعبها في ظل الظروف التي تمر بها.

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