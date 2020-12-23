عبد الله الثني يطلع على احتياجات بلديات المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على سير عمل بلديات المرج، وجردس العبيد، إضافة إلى ساحل الجبل الأخضر، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رؤساء المجالس التسييرية لهذه البلديات.
وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، ووزير الحكم المحلي الدكتورعادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ساحل الجبل الأخضر يونس عبد الشفيع، ورئيس المجلس التسييري لبلدية جردس العبيد المهدي العبيدي.
وناقش الثني خلال الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات وأبرز احتياجاتها، متعهدا بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة.
وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، تقريرا مرئيا حول كافة المشاريع التي تستهدف شبكات المياه بهذه البلديات، ونسب إنجازها، مؤكدا أن الهيئة تبذل قصار جهدها في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة العمل فيما تبقى من مشاريع قادمة، خاصة فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمواصلات والنقل، والصحة، بما يحسن مستوى الخدمات للمواطنين في هذه البلديات.
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