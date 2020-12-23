عبد الله الثني يطلع على احتياجات بلديات المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على سير عمل بلديات المرج، وجردس العبيد، إضافة إلى ساحل الجبل الأخضر، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رؤساء المجالس التسييرية لهذه البلديات.

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، ووزير الحكم المحلي الدكتورعادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ساحل الجبل الأخضر يونس عبد الشفيع، ورئيس المجلس التسييري لبلدية جردس العبيد المهدي العبيدي.

وناقش الثني خلال الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات وأبرز احتياجاتها، متعهدا بتذليل كافة الصعاب أمامها وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة.

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، تقريرا مرئيا حول كافة المشاريع التي تستهدف شبكات المياه بهذه البلديات، ونسب إنجازها، مؤكدا أن الهيئة تبذل قصار جهدها في هذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة العمل فيما تبقى من مشاريع قادمة، خاصة فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمواصلات والنقل، والصحة، بما يحسن مستوى الخدمات للمواطنين في هذه البلديات.