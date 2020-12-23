ميلادينوف يعتذر عن تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

اعتذر المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط البلغاري نيكولاي ميلادينوف، عن تولي منصب المبعوث الممثل للأمم المتحدة إلى ليبيا لأسباب أسرية.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ميلادينوف سيقدم استقالته من عمله كمبعوث أممي للشرق الأوسط نهاية العام الجاري، ولن يشغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مبينا أن ميلادينوف أبلغ غويريتش باعتذاره.

يأتي ذلك بعد مرور أسبوع على موافقة مجلس الأمن على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، بتولي ملادينوف المنصب الأممي في ليبيا.

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