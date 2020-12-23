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معيتيق يطالب بخروج المرتزقة من ليبيا‎

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، برحيل جميع المرتزقة وحثهم على مغادرة الأراضي الليبية، مبيناً أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي بسرعة إلى خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأشار معيتيق في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تنشأ بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، معرباً عن أمله في أن يتمكن أعضاء الحوار السياسي من اختيار الجهات المختصة للسلطة التنفيذية المقبلة في البلاد.

وشدد معيتيق على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في ديسمبر من العام المقبل 2021، مُضيفاً أن حكومة الوفاق الوطني خصصت أموالاً كافية لتسهيل إجراء هذه الانتخابات، وفقا لمطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وعقد معيتيق مؤخراً اجتماعا في طرابلس، مع الضباط الممثلين لحكومة الوفاق في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وحثهم على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، حيث شدد الوفد العسكري على أهمية إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق وغرب البلاد عبر مدينة سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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