الجيش يضبط 3 سيارات لتهريب الوقـود عبر الحدود بمدينة “الكُفرة”

أعلن الجيش، ضبط 3 سيارات، موضحا أنها كانت تهرب الوقـود إلى المثلث الحدودي المجاور لدولة السودان.

وأوضحت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان لها، أنها تمكنت من ضبط 3 سيارات صحراوية بمدينة الكُفـرة جنوبي البلاد، مؤكدة إحالة السائقين والسيارات إلى النيابة العامة بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وكان الجيش قد تمكن في وقت سابق، من إحباط العديد من عمليات التهريب أهمها تهريب المحروقات لدول الطوق الأفريقي الجنوبية.

يذكر أن ليبيا تمتلك ثروة نفطية ومنجمية جعلتها محط أنظار التنظيمات المتطرفة والمهاجرين غير الشرعيين، أهمها المنجم القريب من الحدود التشادية تجاه مدينة الكفرة الذي سيطرت عليه مجموعات المعارضة التشادية السنوات الماضية.

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