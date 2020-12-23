ترامب يؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، في رسالة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، أن إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي والتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة خطوات حاسمة نحو حل الصراع في ليبيا.

وقال الناطق باسم خارجية الوفاق، محمد القبلاوي، في بيان عبر صفحة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن ترامب طالب السراج والليبيين بمواصلة العمل نحو حل سياسي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية.

وأضاف البيان أن ترامب أكد أن السيادة والوحدة الوطنية أمران ضروريان لضمان الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء دولة ذات سيادة مستقرة ومزدهرة وآمنة.

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