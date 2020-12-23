انتشال 3 جثث من مقبرتين جديدتين في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأربعاء، انتشال ثلاث جثث مجهولة الهوية من مقبرتين اكتشفتا حديثا بمنطقة مشروع الربط في مدينة ترهونة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن أعمال البحث والاستكشاف عن مقابر أخرى ما زالت جارية، لافتة إلى توزع الجثث الثلاث المكتشفة بواقع جثة من المقبرة الأولى، وجثتين من المقبرة الثانية، ما يرفع عدد الجثث المنتشلة حديثا إلى أربع.

– انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة

وفي وقت سابق اليوم، تمكنت فرق الهيئة من اكتشاف مقبرتين جديدتين بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا