المسماري: رصدنا تحشيد كبير للمليشيات المدججة بالأسلحة التركية وآلاف المرتزقة بـ 4 مناطق

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إنه في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها بوقف أطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية5+5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين، رصدنا اليوم تحشيد كبير للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل .

وأضاف المسماري في بيان اليوم، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحاً لمبادئ وقف أطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية، ولازلنا نرصد ونتابع تحركات المليشيات ونحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة، كما أرفع المسماري فيديو عبر البيان قائلا: “نرفق لكم فيديو متداول يبين تحشيد الميليشيات حول خط وقف إطلاق النار”.