ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الكفرة |

23 December, 2020

أعلنت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش ،مساء الأربعاء ،عن ضبط 3 سيارات ،كانت تهرب الوقـود إلى المثلث الحدودي المجاور لدولة السودان.

وقالت الكتيبة في بيان لها ،”إنها تمكنت من ضبط 3 سيارات صحراوية بمدينة الكُفـرة جنوبي البلاد، مؤكدة إحالة السائقين والسيارات إلى النيابة العامة بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.”

وكان الجيش قد تمكن في وقت سابق، من إحباط العديد من عمليات التهريب أهمها تهريب المحروقات لدول الطوق الأفريقي الجنوبية.