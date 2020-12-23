العباني: الأتراك يرغبون في ترسيخ احتلالهم لليبيا للوصول إلى منابع النفط والغاز

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن تمديد البرلمان التركي لبقاء قواته في ليبيا وارتفاع وتيرة التحشيد للمليشيات الموالية لأنقرة، وأخيرًا اعتذار المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ملادينوف أن تلك الخيوط ليست متشابكة وإن كانت متزامنة؛ لأن غايات هذه الجهات مختلفة.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أوضح أن المليشيات لا ترغب في حلها ونزع سلاحها، بل في استمرار الأمر الواقع والحصول على مزيد من المكاسب.

وأشار إلى أن الأتراك يرغبون في ترسيخ احتلالهم لليبيا ومحاولة الوصول إلى منابع النفط والغاز في الهلال النفطي، كما أن تركيا تعمل -كما سبق وأن أعلن رئيسها- على إعادة إرث أجدادهم.

ووفق النائب، فإن تركيا تحاول إعادة ضم ليبيا إليها وإعادتها لرايتها وإدارتها من أنقرة، بمعنى أنهم لا يفكرون بالخروج من ليبيا بعد أن دخلوها وأقاموا القواعد الجوية والبحرية فيها.

وحول اعتذار المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ملادينوف، قال عضو مجلس النواب: “إن ملادينوف يبدو العاقل الوحيد الذي تمكن سريعًا من فهم طبيعة ما يجري في ليبيا من صراع، ونأى بنفسه حتى لا يحسب عليه فشل وإخفاق البعثة الأممية في الدعم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية