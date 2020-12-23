جبريل: المصالحة الوطنية ستنطلق من الجنوب

قال رئيس المجلس الاجتماعي لمدينة تراغن في الجنوب، عمران جبريل، إن أبناء ليبيا بشكل عام والجنوب بشكل خاص يرفضون أي مشروع للتقسيم في البلاد ويتمسكون بوحدة وسيادة الأراضي الليبية.

وأكد جبريل في تصريح صحفي له، أن المصالحة الوطنية ستنطلق من الجنوب.

وأشار جبريل إلى أن زيارة وفد الجنوب إلى القاهرة هدفها بالأساس نقل المشكلات التي يعاني منها أهالي الجنوب والتطلع لدور مصري كبير في مساعدة أبناء الليبيين لحل الأزمات التي تلاحقهم.

وأضاف جبريل أن بلاده تمتلك كل الخيرات في الجنوب من ثروات طبيعية ونفطية، مؤكدا أن ليبيا بدون الجنوب لا تساوى شيئا.

كما أعرب جبريل عن شكر ه للسلطات المصرية على ما تبذله من مجهود تجاه القضية الليبية، مؤكدا ثقة أبناء الجنوب في دور مصر التي تعد داعما حقيقيا للحفاظ على وحدة وتراث الدولة.

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