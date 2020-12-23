رئيس لجنة الخارجية يعقد اجتماعًا “افتراضيًا” مع فريق بعثة الأممية الاقتصادي

طبرق 23 ديسمبر 2020 (وال)- عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب يوسف العقوري، اجتماعًا “افتراضيًا” مع الفريق الاقتصادي التابع للبعثة الأممية المسؤول عن ملف الإصلاح الاقتصادي الليبي، وفريق الخبراء الليبيين المستقلين الذين شاركوا في حوار جينيف.

هذا وتناول الاجتماع الذي شارك فيه أيضًا أساتذة اقتصاد من جامعتي بنغازي وأجدابيا ومجلس خبراء برقة، ومركز البحوث بجامعة طبرق، المسار الاقتصادي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة والإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها, لحلحلة المختنقات الحالية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن الليبي.

وأكد النائب يوسف العقوري على أن الملف الاقتصادي؛ يعتبر من أولويات مجلس النواب نظرًا لتأثيره على مستوى المعيشي، وعلى الاستقرار بشكل عام، داعيًا في الوقت ذاته لتكثيف الجهود من قبل المتخصصين الليبيين في مجال الاقتصاد، من أجل توفير حياة أفضل للمواطن بشكل عام.

وشدّد العقوري على أهمية توسيع المشاركة المحلية؛ مع بعثة الأمم المتحدة لتشمل الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع لسياسات النقدية الحالية والملاحظات حولها، وأهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية، وسُبل دعم الإصلاحات الاقتصادية من أجل أن تحقق أهدافها، بالإضافة إلى اتفاق على أهمية تكرار عقد مثل هذه الاجتماعات، من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر للخروج بأفضل التوصيات، لصانع القرار من أجل سياسات اقتصادية فعّالة في هذه المرحلة. (وال- طبرق) ر ت

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