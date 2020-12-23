اجتماع لمناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية في أوجلة

ناقش رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية فخري المسماري اليوم، خلال استقباله وفدا من أعيان أوجلة، أوضاع الشبكة الكهربائية في المنطقة والمشاكل التي تواجهها.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، إن اللقاء بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية في أوجلة، ودعم مكتب الصيانة السريعة التابع للشركة، ليتسنى للعاملين به اتخاذ الإجراءات اللازمة فور حدوث أي عطل يتسبب في انقطاع التيار، إضافة إلى توفير احتياجات التجمعات الزراعية بشكل مستعجل لإيصال التغذية الكهربائية.

هذا وأصدر رئيس الهيئة العامة للكهرباء تعلمياته بضرورة تركيب محطة محمولة، لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي في أوجلة والمناطق المجاورة لها.

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