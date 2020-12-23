تعليم المؤقتة: خطة دراسة بديلة لمواجهة كورونا

ليبيا – أكد وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عبد الرحيم البركي إنجاز خطة دراسة بديلة لضمان العودة الآمنة للطلبة بالمدارس في ظل تفشي جائحة كورونا.

البركي أشار خلال كلمة له تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الخطة تنسجم مع الدليل الإرشادي الصحي الصادر عن اللجنة الاستشارية الطبية وتتضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب وزمن الدوام لكل فترة دراسية.

وأضاف البركي أن الوزارة اعتمدت مبدأ التعليم الهجين لضمان حق الطلاب الذين يتعذر حضورهم بشكل مستمر إلى المدارس بسبب وضعهم الصحي من خلال المنصات التعليمية والدروس المسجلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية