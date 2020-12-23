خلال لقائه بمشايخ وأعيان سرت.. المشير حفتر: دور أساسي للقبائل في دعم الجيش

ليبيا- بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية في سرت سبل التعاون مع القوات المسلحة لحفظ الأمن بالمدينة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لقيادة الجيش تابعته صحيفة المرصد أشار إلى استقبال المشير حفتر بمكتبه في مقر القيادة وفدا من سرت لتدارس جهود القوات الأمنية والمسلحة لتحقيق الأمن المستتب ناقلا عن الوفد إشادته بهذه الجهود وسعي القائد العام للاستماع لكل القبائل ومكوناتها السياسية والثقافية والإجتماعية والعمل على حل كافة الإشكاليات والوقوف على كل الأحداث.

من جانبه أثنى المشير حفتر على دور كافة القبائل الداعمة بشكل أساسي للقوات المسلحة منذ بداية عملية الكرامة التي أعادت بناء الجيش بشكل قوي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية