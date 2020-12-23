«معيتيق»: «الوفاق» وفرت أموال إجراء الانتخابات وأطالب بخروج المرتزقة من ليبيا

أكد أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي بسرعة إلى خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مطالبا برحيل جميع المرتزقة وحثهم على مغادرة الأراضي الليبية.

وقال «معيتيق» في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن هناك العديد من الصعوبات التي تنشأ بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، معرباً عن أمله في أن يتمكن أعضاء الحوار السياسي من اختيار الجهات المختصة للسلطة التنفيذية المقبلة في البلاد، حسب قوله.

وأضاف بالتأكيد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في ديسمبر من العام المقبل 2021.

وادعى أن حكومة الوفاق الوطني خصصت أموالاً كافية لتسهيل إجراء هذه الانتخابات، وفقا لمطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.