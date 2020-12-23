الغرياني يحرض على الدول العربية ويصفها بالمعادية ويدعو لمحاباة تركيا

تبنى المفتي المعزول الصادق الغرياني اليوم الأربعاء، خطابا تحريضيا ضد الدول العربية خاصة مصر والسعودية والإمارات.

وأوضح الغرياني في كلمة له إنه يجب مقاطعة السلع التي تأتي من دول معادية مثل مصر والسعودية والإمارات وفرنسا في مقابل شرائها مما أسماها الدول الصديقة تقربا إلى الله، في إشارة إلى تركيا وقطر.

ويرى مراقبون أن تصريحات الغرياني تأجج الفتنة بين العرب والمسلمين وتثير النعرات القومية تحت ستار ديني، وتهدف لعزل ليبيا عن محيطها العربي وتركها أسيرة للتدخل التركي والدول التي تدور في فلكه مثل قطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24