“الوفاق”: “النمروش” يبحث دمج “القوى المساندة” بمؤسسات الدولة

عقد وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اجتماعا اليوم الأربعاء مع وزير العمل بالحكومة نفسها المهدي الأمين.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع حضره محمد الحداد رئيس أركان الوفاق،

لبحث آلية استيعاب (ما أسمتها) القوى المساندة للجيش الليبي في الدفاع عن العاصمة طرابلس داخل مؤسسات الدولة، ووضع السياسات الملائمة لإنجاز هذا العمل وفق مشروع وطني مُحكم يساهم في بناء الدولة المدنية، وفق زعمها.

وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلن آمرو المحاور وقادة المليشيات المشاركين في (ما تسمى) عملية بركان الغضب، عن تأسيس ائتلاف عسكري جديد من المليشيات المسلحة تحت اسم “القوات المدنية المساندة” كجسم ممثل لهم في الحوارات السياسية، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بإعادة استنساخ لـ”غرفة ثوار ليبيا”.

غير أن هذا الجسم المليشياوي لم يحظ بقبول لدى البعثة الأممية أو أي من الأطراف السياسية.