مصر تعتزم تخفيف قيود السفر من وإلى ليبيا

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، الأربعاء، إن القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر طارق الحويج، أكد أن السلطات المصرية ستشرع في تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا.

ووفق بيان لـ”خارجية الوفاق”، فقد أضاف الحويج “أن البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم”، كما ستشمل هذه الخطوة “رفع القيود عن المصريين المتحصلين على إقامة في ليبيا بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج لم الشمل”.

وأشار الحويج إلى أن الجانب المصري “يدرس الخيارات المتاحة من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لمصر دون الحاجة للسفر خارج ليبيا”.

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