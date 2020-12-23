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مصر تعتزم تخفيف قيود السفر من وإلى ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، الأربعاء، إن القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر طارق الحويج، أكد أن السلطات المصرية ستشرع في تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا.

ووفق بيان لـ”خارجية الوفاق”، فقد أضاف الحويج “أن البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم”، كما ستشمل هذه الخطوة “رفع القيود عن المصريين المتحصلين على إقامة في ليبيا بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج لم الشمل”.

وأشار الحويج إلى أن الجانب المصري “يدرس الخيارات المتاحة من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لمصر دون الحاجة للسفر خارج ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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