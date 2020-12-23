كونتي يكشف عن شرط زيارته إلى بنغازي

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن شرط زيارته إلى مدينة بنغازي ولقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، موضحا أنه «لم يكن سوى رؤية مرسوم التحرير» الخاص بإطلاق الصيادين الصقليين «موقعا أمام» عينيه.

وزار كونتي مدينة بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر، وأعلن عقب اللقاء عن إطلاق الصيادين الصقليين الذي كانت تحتجزهم القوات البحرية التابعة للقيادة العامة منذ مطلع ديسمبر الماضي على خلفية الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

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وقال كونتي في تصريح حول إطلاق الصيادين نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الأربعاء، إنه «كانت لدينا دائمًا قناة حوار مباشرة مع حفتر. استقبلت حفتر بعد الهجوم العسكري في يناير الماضي، واستقبلته عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما، قصر (كيجي)».

وأوضح أنه «لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن من خلال القيام بزيارة، استقلت الطائرة إلى هناك دون التفكير بالأمر»، مختتما تصريحه بالقول «فلنترك الجدل جانبًا. لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعاً أمام عيني».

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