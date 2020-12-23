معيتيق: بحثت مع “الحلو” خطط التنمية بالفترة المقبلة قبل مغادرته ليبيا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق لقاء اليوم الأربعاء مع منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية يعقوب الحلو.

وقال معيتيق في تدوينة له عبر “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24” أن اللقاء شهد استعراض نشاطات البعثة في ليبيا وخطط التنمية المكانية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع حكومة الوفاق، على حد زعمه.

وأضاف: “اثنينا في نهاية اللقاء على الجهود التي بذلها يعقوب، خلال توليه مهمة تمثيله للأمم المتحدة في ليبيا، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة ولمن سيكلف بديلا عنه”.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن عن تعيين الكندية جورجيت غانيون في منصب مساعد الأمين العام الجديد له والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، خلفا ليعقوب الحلو، الذي سينهي مهمته في 5 يناير المقبل.