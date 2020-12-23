«خارجية الوفاق»: مصر ستشرع في تخفيف قيود السفر من وإلى ليبيا

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، إن «السلطات المصرية ستشرع في تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا».

وأوضح القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر، طارق الحويج في تصريح نشرته الوزارة عبر موقعها على الإنترنت، «أن البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم».

وأضافت الوزارة أن «هذه الخطوة ستشمل رفع القيود عن المصريين المتحصلين على إقامة في ليبيا بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج لم الشمل».

وأشار الحويج إلى «أن الجانب المصري يدرس الخيارات المتاحة من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لمصر دون الحاجة للسفر خارج ليبيا».

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